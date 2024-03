Bereits 2018 und 2019 gingen zwei der sechs Kraftwerksblöcke in Jänschwalde das erste Mal vom Netz in die Sicherheitsreserve. Wegen des Ukrainekriegs und dadurch ausbleibender russischer Gaslieferungen wurden sie reaktiviert - bis jetzt.

Fast 50 Jahre lang wurde im Tagebau Jänschwalde Braunkohle gefördert - am Freitag endet mit dem "Schichtwechsel" eine Ära in der Lausitz. Die Kohlekumpel tauschen mit den Sanierern. Doch für die Renaturierung wird vorerst weiter nach Kohle gegraben. Von Florian Ludwig

Am 31. März 2024 soll aber wirklich endgültig Schluss sein. Denn es gibt einen verbindlichen Ausstiegsplan für das Kraftwerk. Die beiden Blöcke haben in den vergangenen beiden Wintern nur noch mit Ausnahmegenehmigung gearbeitet, um die Stromversorgung in Deutschland zu sichern.

"Wir sind verpflichtet, das Kraftwerk in einem sicheren Zustand abzufahren. Dazu gehört, dass wir alles, was an Brandlasten im Bauwerk zu finden ist, also Gummifördergurte, Kohle, Öle, Säuren - das muss alles aus dem Block, aus dem Werk drei, entfernt werden, damit wir auch der Behörde gegenüber klarstellen können, wir sind sicher abgefahren", erklärt Andreas Thiem. Diese Vorgänge erforderten Zeit und Struktur.