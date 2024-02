Volker Ketzin/Havel Dienstag, 27.02.2024 | 08:06 Uhr

CCS wurde in kleinem Maßstab in Ketzin/Havel erforscht - hat bei uns, als Forschungsprojekt sehr gut funktioniert.

Aber im großen Maßstab, in Deutschland wahrscheinlich nicht umsetzbar - keine großen Flächen, keine Zustimmung der Bevölkerung.

Auch die Forschung in Deutschland, bräuchte aber wieder eine ausreichende Finanzierung - aber für Nichts mehr, ist Geld vorhanden.

Die Energiewende soll bei uns in Ketzin in einem großen Energiewende-Labor erforscht werden und keine dringend benötigten Fördergelder werden bereitgestellt.

Viele Grüße, aus dem Havelland.