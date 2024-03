Bahn lässt Frist verstreichen - GDL kündigt neuen Bahnstreik an

So 10.03.24 | 21:25 Uhr

Bild: picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer

Die Bahn hat eine Frist der Gewerkschaft GDL zur Vorlage eines neuen schriftlichen Angebots verstreichen lassen. Nun will die GDL am Dienstag erneut streiken. Im Güterverkehr gehen die Arbeitsniederlegungen bereits am Montagabend los.

Im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ruft die Lokführergewerkschaft GDL zu neuem Bahnstreik auf. Im Güterverkehr soll der Ausstand bereits am Montag um 18:00 Uhr beginnen und bis Dienstag um 18:00 Uhr dauern. Der Personenverkehr soll von Dienstag 2:00 Uhr bis Mittwoch 2:00 Uhr bestreikt werden. Die Deutsche Bahn hatte zuvor ein Ultimatum der GDL verstreichen lassen, ein neues Angebot schriftlich vorzulegen. Die Gewerkschaft hatte das bis Sonntagabend um 18 Uhr verlangt. Stattdessen hatte die Bahn erklärt, die Gespräche am Montag am Verhandlungstisch fortsetzen zu wollen, ohne vorher etwas schriftlich zu fixieren. Alternativ erklärte sich der Konzern bereit, in eine formale Schlichtung einzutreten.

Bahn lässt Frist verstreichen

"Wir sind überzeugt, dass uns eine Einigung nur im Dialog am Verhandlungstisch gelingen wird", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. In dieser sehr weit fortgeschrittenen Phase der Verhandlungen in einen schriftlichen Austausch von Angeboten und Antworten überzugehen, sei nicht zielführend. Der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky sagte dazu, anstatt ein verbessertes Angebot vorzulegen und darüber Lösungen im Rahmen von Tarifverhandlungen zu finden, werde weiter so getan, als ob die GDL nicht kompromissbereit sei. Die Bahn hatte zuvor eine von der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) gesetzt Frist bis Sonntagabend 18.00 Uhr zur Vorlage eines neuen schriftlichen Angebots verstreichen lassen. Dies führe "unweigerlich in den Arbeitskampf", wies GDL-Chef Claus Weselsky der Bahn die Verantwortung für den nunmehr sechsten Streik in dieser Tarifrunde zu.

Bereits fünfter Streik der GDL

In der laufenden Tarifrunde streikte die GDL inzwischen bereits fünfmal, der fünfte Ausstand über 35 Stunden endete erst am Freitagmittag. In der vergangenen Woche war zuvor eine weitere Verhandlungsrunde gescheitert. In dieser hatten zwei Moderatoren - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU) - einen Vorschlag für etwaige weitere Verhandlungen vorgelegt. Die Bahn hatte die GDL anschließend zur Wiederaufnahme von Verhandlungen auf Basis des Moderatorenvorschlags aufgefordert. Die Gewerkschaft lehnte dies allerdings ab und bezeichnete den Vorschlag als nicht annehmbar. Die Kernforderung der GDL in der Tarifauseinandersetzung mit der Bahn ist die schrittweise Einführung einer 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich.

Sendung: rbb24 Spätausgabe, 10.03.2024, 21:45 Uhr