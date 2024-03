So 10.03.24 | 17:14 Uhr

Die Deutsche Bahn will im Tarifstreit mit der GDL am Sonntag kein neues schriftliches Angebot vorlegen. Das teilte der Konzern in einer Pressemitteilung mit.

Darin hat die Bahn die Lokführergewerkschaft GDL erneut zu Tarifgesprächen am Montag eingeladen. Angebote und Lösungen könnten direkt am Verhandlungstisch unterbreitet und erörtert werden, teilte die Bahn am Sonntagnachmittag mit.

Die Gewerkschaft hat mit weiteren Streiks gedroht, sollte die Bahn nicht bis 18 Uhr ein verbessertes Angebot vorlegen.