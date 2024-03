Was Sie rund um Ostern in Berlin und Brandenburg unternehmen können

Ob eine Reise nach Bali oder in die Steinzeit - zu Ostern ist alles drin. Dafür braucht's weder Flugzeug noch Zeitmaschine, nur ein paar Infos, wo sich was in der Region erleben lässt. Alle Infos, wo wie Ostern gefeiert wird und Ausflugstipps gibt's hier.