Osterfeuer, Osterfeste, Osterhasen - Was Sie rund um Ostern in Berlin und Brandenburg unternehmen können

Do 28.03.24 | 07:12 Uhr

Bild: imago images/E.Thonfeld

Ob eine Reise nach Bali oder in die Steinzeit - zu Ostern ist alles drin. Dafür braucht's weder Flugzeug noch Zeitmaschine, nur ein paar Infos, wo sich was in der Region erleben lässt. Alle Infos, wo wie Ostern gefeiert wird und Ausflugstipps gibt's hier.

Für die Eiersuche gibt es dieses Jahr eine Schönwetter-Garantie, teils mit frühsommerlichen Temperaturen. Alle die darüber hinaus etwas erleben wollen, können an den Feiertagen eine der vielzähligen Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg besuchen. Auch viele Eröffnungenen stehen an Ostern an.

Osterfeuer

Vor allem in Brandenburg haben die Osterfeuer eine lange Tradition. Ab Gründonnerstag werden sie in vielen Städten und Dörfern entfacht. Antenne Brandenburg vom rbb hat eine umfangreiche Auswahl aller Osterfeuer in Brandenburg zusammengestellt. Beginn ist meistens in der Dämmerung ab 16 bis 18 Uhr, in allen Landkreisen betreuen die (Freiwilligen) Feuerwehren offizielle Osterfeuer. Auch in Berlin werden einige Feuer von den örtlichen Feuerwehren betreut. Traditionell finden Osterfeuer statt: Im Britzer Garten in Neukölln am Karsamstag um 18 Uhr : Der Eintritt für den Garten kostet 1,50 Euro .

: Der für den Garten . Im Strandbad Plötzensee im Wedding am Karsamstag um 17 Uhr . Bereits ab 15 Uhr gibt es eine Ostereiersuche für Kinder am Strand, später können am Osterfeuer Marshmallows gegrillt werden. Auch eine Feuershow ist geplant. Eintritt: Fünf Euro für Erwachsene, zwei Euro für Kinder.

. Bereits ab 15 Uhr gibt es eine Ostereiersuche für Kinder am Strand, später können am Osterfeuer Marshmallows gegrillt werden. Auch eine Feuershow ist geplant. In Spandau organisiert die Freiwillige Feuerwehr Gatow am Karsamstag ein Osterfeuer auf dem Gelände der Buchwaldzeile . Ab 16 Uhr startet die Ostereiersuche, das Feuer wird um 17:30 entzündet.

organisiert die Freiwillige Feuerwehr ein Osterfeuer auf dem . Ab 16 Uhr startet die Ostereiersuche, das Feuer wird um 17:30 entzündet. Im Pferdesportpark Berlin-Karlshorst beginnt am Ostersonntag um 17:30 Uhr das Osterfeuer, der Eintritt ist frei.

das Osterfeuer, der In Köpenick findet am Ostersonntag auf der Buntzel-Ranch in Borsdorf ab 15 Uhr das Osterfest. Eintritt kostet für Erwachsene fünf, für Kinder ein Euro.

Musikalisches

Osterfestspiele auf dem Schloss Rheinsberg Musikalisch wird es hier vor historischer Kulisse: Ab Gründonnerstag finden in Rheinsberg die Osterfestspiele statt, Tickets gibt es auf der Seite von berlin.de. Mittelalterliche Musik auf dem Kloster Chorin Von Gründonnerstag bis Ostermontag findet am Schönhof in Chorin das "Kult-Spektakel" statt, das "Splitwut": Auf den drei Hektar rund um das Kloster findet ein Passionstheater, mittelalterliche Musik, ein historischer Handwerksmark auf dem Programm - hier gibt es außerdem auch ein Osterfeuer. Das Programm im Detail [splitwut.de].

dpa/Paul Zinken Tanzverbot am Karfreitag - Der Wille zur Stille Die einen sehen darin eine Gelegenheit zum Innehalten, die anderen eine Bevormundung: Am Karfreitag gilt ein generelles Tanzverbot. Berlin hat die liberalste Regelung - in Brandenburg werden nicht einmal Fußballspiele angepfiffen.

Eröffnungen

Eiszeitpark in Ziethen (Landkreis Barnim) Am Gründonnerstag beginnt die Saison im Geopark am Oderrand. Zu sehen gibt es zum Beispiel Spannendes aus der Steinzeit, Fundstücke wie Felsgesteinäxte und Feuersteingeräte. Es gibt ein Museum und einen Ausstellungsbereich draußen: Hier können die Besucher auch die Entstehung der Landschaft und der sie umgebenden Natur erleben, Findlinge entdecken und eine Endmoräne kennenlernen. Öffnungszeiten: 10 bis 15 Uhr

Eintritt: Erwachsene 4 Euro, Kinder ab 6 Jahren 3 Euro, bis 6 Jahre Kinder freier Eintritt. Saisonauftakt in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn am Kienberg Ab Karfreitag haben die während der Wintermonate geschlossenen Themengärten Japanischer Garten, Orientalisch-Islamischer Garten sowie das Gartenkabinett Libanon wieder geöffnet. Auch die Seilbahn "Grün Berlin" fährt täglich wieder zwischen dem Kienbergpark und den Gärten der Welt. Am Ostersonntag und -montag findet ein buntes Kinderprogramm von 12 bis 16:30 Uhr statt. Unter anderem gluckt Huhn Erna durch die Gärten der Welt, überrascht die Parkbesucher mit Seifenblasen und Süßigkeiten. Jeweils um 13 und 15 Uhr findet ein Blumentheater statt, am Ostermontag gibt es noch einen Osterzirkus. Das detaillierte Programm auf den Seiten der Gärten der Welt. Öffnungszeiten: 9 bis 18:30 Uhr, Seilbahn bis Ostersonntag von 10 bis 16:30 Uhr, ab Ostermontag bis 19 Uhr

Eintritt: Erwachsene 7 Euro, Kinder ab 6 Jahren 3 Euro, unter 6 Jahren Eintritt frei



NABU-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle



Am Ostersonntag feiert die Blumberger Mühle ihren Saisonstart unter dem Motto "Uhr auf Natur". Einen Tag lang geht es um die Natur im Frühling. Programmpunkte sind unter anderem die Eiersuche im Labyrinth, eine Ostertombola und eine Kindersafari mit dem Sanmännchen - präsentiert wird das Fest von rbb Antenne Brandenburg. Das detaillierte Programm gibt es hier im PDF der Blumberger Mühle. Öffnungszeiten: Ostersonntag von 10 bis 16 Uhr

Eintritt: frei Saisoneröffnung Rennbahn Berlin-Hoppegarten Mit Picknick-Körben voll gefüllt mit Kaffee und Kuchen lagern am Ostersonntag wieder ganze Großfamilien auf der Picknickwiese der Rennbahn. Mit zwei internationalen Listenrennen beginnt in Neuenhagen ab dem Mittag die Saison 2024. Elf Starter kommen aus den Rennställen der Hoppegartener Trainer. Öffnungszeiten: Beginn Rennen am Ostersonntag ab 13 Uhr, Einlass ab 12:30 Uhr

Eintritt: Zwischen 18 Euro für die Sattelplätze bis zur Panorama-Lounge für 49 Euro, Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt



Weitere Ausflugsziele in die Natur

Wildpark Schorfheide Der Wildpark hat an den Ostertagen ein umfangreiches Programm geplant. Besonders lang geöffnet ist am Karfreitag zur offenen Wolfsnacht, da hat der Park bis Mitternacht geöffnet. Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr, Karfreitag bis Mitternacht geöffnet

Veranstaltungen: Karfreitag Wolfsfütterung ab 21:30 Uhr, Feuershow ab 22:30 Uhr; Karsamstag ab 14 Uhr Osterfeuer - das detaillierte Programm auf der Webseite des Wildparks

Eintritt: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 7 Euro Lausitzer Findlingspark Hier wurde einst Braunkohle abgebaut - jetzt erstreckt sich an der Stelle auf 20 Hektar ein Landschaftspark. Am Ostermontag findet das jährliche Osterfest statt, der Osterhase versteckt Eier für die Kinder und auch sorbische Ostertraditionen werden vorgestellt. Öffnungszeiten: Ostermontag, 1. April, von 10 bis 18 Uhr, Veranstaltung ab 13 Uhr

Eintritt: Erwachsene 8 Euro, Kinder ab 4 bis 16 Jahren 3 Euro, unter 4 Jahren Eintritt frei

Ostereiersuche, Ostereierfärben

Freilandmuseum Lehde Das Freilandmuseum versetzt die Besucher zurück in die Zeit um 1840 - mit allen sorbischen Bräuchen, die damals typisch waren. Zu Ostern darf dabei natürlich das Ostereierverzieren nicht fehlen, die Besucher können das entweder selbst nach sorbischer Tradition machen oder den Profis über die Schulter schauen. Öffnungszeiten: Ab Karfreitag bis Ostermontag je von 11 bis 17 Uhr

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, Kinder bis 16 Jahre frei Orangerie Schlosspark Oranienburg Hier blüht schon alles frühlingshaft: Der Schlosspark Oranienburg lädt zwischen Tulpen, Narzissen und Hyazinthen zum Osterspaziergang ein. Kinder können hier auf den Osterhasen treffen. In der Orangerie können die Kleinen außerdem Eier färben und bemalen. Öffnungszeiten: Ostersonntag von 10 bis 16 Uhr

Eintritt: Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei

dpa/Pilick Osterwetter in Berlin und Brandenburg - Frühsommerlich mit Aussicht auf saharastaubrot gefärbte Ostereier Der Gründonnerstag beginnt noch durchwachsen, dann aber übt sich das Wetter schon mal in Frühsommer. Am Samstag könnte sogar der wärmste Tag des bisherigen Jahres werden. Über allem liegt möglicherweise ein wolkiger Gruß aus Nordafrika.

Ostermärkte

Osterspectaculum auf Burg Storkow Drei Tage ziehen Ritter, Edelleute und Burgfrauen auf der Burg ein. Auf dem historischen Markt zeigen Jongleure und Stelzenwesen ihr Können, an Marktständen können Besucher Handwerkliches erwerben. Schenken und Tavernen sorgen für leibliches Wohl. Öffnungszeiten: Karsamstag bis Ostermontag 10 bis 20 Uhr

Eintritt: Erwachsene 13 Euro, Kinder ab 6 Jahren 7 Euro, Kinder bis 5 Jahre und Ritter in Vollrüstung freier Eintritt Görzker Töpfermarkt Auf über 70 Ständen finden hier Keramikliebhaber traditionelles Kunsthandwerk und vielfältige kulinarische Spezialitäten in der Breiten Straße in Görzke (Potsdam-Mittelmark). Öffnungszeiten: Karsamstag 10 bis 18 Uhr, Ostersonntag 10 bis 17 Uhr

Eintritt: frei

Sendung: Antenne Brandenburg, 27.03.2024, 10 Uhr