Die Streikgefahr an den deutschen Flughäfen ist für die Osterfeiertage deutlich gesunken. Im Tarifkonflikt für die rund 25.000 Beschäftigten der privaten Luftsicherheitsdienstleister an den Flughäfen haben sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber auf eine Schlichtung geeinigt. Das Verfahren unter Leitung des früheren Bremer Finanz-Staatsrats Hans-Henning Lühr (SPD) soll am Freitag nach Ostern (5. April) beginnen und spätestens drei Tage später (7. April) enden, wie die Gewerkschaft und der Arbeitgeberverband BDLS (Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen) am Dienstag mitteilten. Die dabei von den Schlichtung verfasste Empfehlung sei für beide Seiten nicht verbindlich. Bis zum Ende dieser Schlichtung darf Verdi nicht zum Streik aufrufen. Über Zwischenstände und den Verhandlungsort wollen beide Seiten Stillschweigen bewahren..

Am Flughafen BER sollen am Freitag wieder regulär Flugzeuge starten und landen. Am Donnerstag kam es durch den Warnstreik des Sicherheitspersonals zu massiven Einschränkungen für Reisende.

"Mit dieser Vereinbarung sind zumindest in unserer Branche am Osterwochenende und in der Ferienwoche danach weitere Streiks ausgeschlossen", erklärte BDLS-Verhandlungsleiter Frank Haindl.



Verdi hatte die Schlichtung vor einigen Tagen als letzten Ausweg zu einer Lösung bezeichnet. Warnstreiks des Luftsicherheitspersonals hatten in den vergangenen Wochen in mehreren Wellen verschiedene deutsche Flughäfen zeitweise lahmgelegt. Das bei privaten Dienstleistern angestellte Personal kontrolliert im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich.