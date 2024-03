Josti Berlin Montag, 18.03.2024 | 09:09 Uhr

An Alle, die sich hier gleich wieder wegen angeblicher Umweltzerstörung, Wasserklau und Wasserverschmutzung durch Tesla in Szene setzen empfehle ich das Interview mit André Thierig, dem Werksleiter in Grünheide:

https://www.inforadio.de/rubriken/vis-a-vis/2024/03/andre-thierig---tesla-werksleiter-in-gruenheide.html

Großes Lob an Herrn Oppermann!

Dort wird nochmal auf die Ursachen der hohen Nitrat- und Sulfatwerte eingegangen. Warum Tesla einen so großen Güterbahnhof braucht und was Tesla in Punkto Wasser leistet und plant.



An das Protestcamp: packt ein. Was Ihr macht ist kein konstruktiver Beitrag!