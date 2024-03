Do 14.03.24 | 20:16 Uhr

Der Bebauungsplan sei wichtig für die Gemeinde und die Umwelt. Das primäre Ziel sei ein weitgehender Walderhalt, so Christiani weiter.

Die Gemeinde Grünheide (Oder-Spree) hat am Donnerstagabend einen überarbeiteten Bebauungs-Plan zur geplanten Tesla-Geländeerweiterung in die Gemeindevertretung eingebracht. Nach dem negativen Votum einer Einwohnerbefragung wurde der Plan deutlich angepasst.

Tesla will laut Christiani zwar weiterhin an einem Güterbahnhof festhalten, um unter anderem auch den Verkehr in der Gemeinde zu reduzieren, verzichtet aber auf die ursprünglich geplanten Räume für die Mitarbeiter. Diese waren unter anderem für Schulungs- und Sozialräume, wie auch eine Kita, vorgesehen. Zudem sollen die geplanten Lager- und Logistikflächen reduziert werden.

Die ursprünglich mit der Planung verfolgte Absicht einer deutlichen Erweiterung der betrieblichen Nutzfläche für die Gigafactory soll laut Christiani nun auf ein geringes Maß reduziert werden und nur insoweit ermöglicht, als dass die Anbindung des Betriebsgeländes an die L 386 erfolgen kann.

Christiani fordert aber nicht nur deswegen Unterstützung für den neuen Plan, sondern auch, weil damit die Schaffung von zwei Landesstraßen verbunden ist. Diese sollen ebenfalls den Verkehr in der Gemeinde entlasten. Ab 21. März soll der angepasste Bebauungsplan ausliegen.