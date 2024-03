Nach Anschlag in Grünheide - Produktion im Tesla-Werk läuft wieder - Elon Musk kommt

Mi 13.03.24 | 10:24 Uhr

Audio: rbb24 Inforadio | 13.03.2024 | Interview mit Michaela Schmitz

Nach gut einer Woche rollen im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide wieder die Bänder. Das hat am Morgen die Betriebsratschefin dem rbb berichtet. Sie bestätigte auch, dass am Mittwoch Tesla-Chef Musk im Werk erwartet wird.

Beim E-Auto-Hersteller Tesla in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) ist am Mittwochmorgen die Produktion wieder angelaufen. Das hat die Vorsitzende des Betriebsrates, Michaela Schmitz, am Morgen im rbb24 Inforadio mitgeteilt. "Die Maschinen wurden kontrolliert und sicher hochgefahren, sodass die Frühschicht wieder an den Start gehen kann." Damit endete die Zwangspause nach dem Anschlag auf die Stromversorgung der Fabrik. Seit Montag war das Werk wieder am Stromnetz.



Schmitz betonte in dem Interview zugleich, die Beschäftigten und die Werksleitung hätten sich nach dem Brandanschlag professionell verhalten. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sei während des Produktionsstopps das volle Gehalt gezahlt worden. "Auch das lief nach meiner Sicht vorbildlich. In anderen Betrieben hätte man vielleicht schon über Kurzarbeit gesprochen", so Schmitz.

Schmitz: Musk wird zu einem "Team-Huddle" erwartet

Schmitz bestätigte zudem, dass Tesla-Chef Elon Musk am Mittwoch in Grünheide erwartet wird. "Wir werden ein Team-Huddle (Anmerk. d. Red.: Mitarbeiterversammlung) haben und Herr Musk wird auch vor Ort sein. Ich erwarte von ihm auch Wertschätzung dafür, wie vorbildlich sich die Mitarbeiter nach dem Anschlag verhalten haben. Das ist sicher ein schöner Zeitpunkt, da die Mitarbeiter jetzt auch wieder vor Ort sein können", sagte Schmitz. Nach Informationen des rbb plant Firmen-Chef Musk derweil zumindest am Mittwoch keine öffentlichen Auftritte. Über den Musk-Besuch hatte am Dienstag das Portal "Table Media" berichtet, unter Berufung auf Unternehmenskreise. Wie der rbb aus Koalitionskreisen in Brandenburg erfuhr, soll Musk dabei auch Gespräche mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) führen. Die Brandenburger Staatskanzlei wollte sich zu einem möglichen Treffen mit Musk nicht äußern.

Werksleiter sorgt sich um Mitarbeiter

Unterdessen macht sich der Tesla-Werkschef Gedanken um die Sicherheit der Beschäftigten. "Natürlich gibt es Sorgen", sagte Werksleiter Andre Thierig der "Wirtschaftswoche". Manche Mitarbeiter fragten ihn, "ob es gefährlich ist, außerhalb des Werks Tesla-Kleidung zu tragen". Der Konzern habe sich deshalb mit der Bitte um Unterstützung an die Behörden gewandt. Thierig berichtete, er habe nach dem Anschlag Tesla-Chef Elon Musk über die Lage unterrichtet: "Er war geschockt wie wir, bot seine Unterstützung an, konnte es nicht glauben."



Thierig wies Vorwürfe von Umweltschützern gegen die sogenannte Gigafactory zurück. Tesla verbrauche weniger als ein Drittel der vertraglich zugelassenen Wassermenge. "Wir sind in Gesprächen mit dem Wasserverband über eine mögliche Reduzierung der bislang vereinbarten Wassermenge", sagte der Werksleiter dem Magazin.



Bisher unbekannte Täter hatten am Dienstag vergangener Woche auf einem Feld in Ostbrandenburg Feuer an einem frei zugänglichen Strommast gelegt, der Teil der Stromversorgung der Autofabrik in Grünheide ist. Die linksextreme Vulkangruppe erklärte, sie sei für den Anschlag verantwortlich. Die Bundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Ganz in der Nähe der Fabrik protestieren Umweltaktivisten gegen Tesla und gegen Elektromobilität. Die Polizei duldet das Camp mit Baumhäusern vorläufig bis Freitag.