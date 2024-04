Filialen auch in Berlin und Brandenburg

Das Amtsgericht Essen hat das Insolvenzverfahren für den angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet. Das geht aus einer Bekanntmachung des Gerichts im Internet hervor. Demnach wurde das Verfahren am 1. April eröffnet. Damit können nun die Gläubiger ihre Forderungen gegenüber Galeria Karstadt Kaufhof beim Insolvenzverwalter anmelden.

Die Gespräche mit einem möglichen neuen Eigentümer für das Unternehmen laufen bereits. Der Insolvenzverwalter teilte mit, es gebe vier Bieter. Mit zweien werde nun verhandelt. Namen der Interessenten nannte er nicht.

Zuletzt hatte der vorläufige Insolvenzverwalter, Stefan Denkhaus, über die möglichen Eigentümer jedoch mitgeteilt: "Beide Interessenten verfügen über große Erfahrungen im deutschen Einzelhandel und verfügen auch über die für das anstehende Investment erforderlichen Mittel." Am vergangenen Wochenende war die Frist zur Abgabe verbindlicher Kaufangebote abgelaufen.



Für die Warenhauskette ist es bereits die dritte Insolvenz innerhalb von dreieinhalb Jahren. Die Warenhauskette hat aktuell noch 92 Filialen, darunter acht in Berlin und eine in Potsdam, und beschäftigt nach eigenen Angaben rund 12.800 Menschen.