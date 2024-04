In allen Berliner Bezirken sind die Preise der angebotenen Mietwohnungen 2023 stark angestiegen. In welchen Ecken in Berlin es besonders teuer und wo es noch günstig ist, zeigt der neue Wohnungsmarktreport. Von A. Bordel und G. Gringmuth-Dallmer

Immer mehr Menschen ziehen nach Berlin, alle müssen irgendwo unterkommen und der Neubau geht nur schleppend voran. All diese Entwicklungen erhöhen den Druck auf den Mietwohnungsmarkt in Berlin, aber auch im Brandenburger Umland.

18,3 Prozent - um fast ein Fünftel stiegen die Preise bei Neuvermietungen in der Hauptstadt: Das ist das Ergebnis einer aktuellen Marktanalyse. Diese Zahl gilt berlinweit. In zwei besonders beliebten Bezirken betrug die Steigerung fast ein Viertel.

Vor allem im oberen Preissegment , das heißt im teuersten Zehntel aller Angebotswohnungen, sind die Mieten in Berlin dem Wohnmarktbericht zufolge besonders stark gestiegen. Im Median lagen die Angebotsmieten im oberen Segment bei 26 Euro , nur in München waren die etwas teurer (27,53 Euro).

Berlin liegt mit seinen Mietpreisen bei Neuvermietungen laut dem Bericht im Mittelfeld , was die beliebtesten Städte in Deutschland angeht. Köln, Hamburg und Düsseldorf sind etwas günstiger, Stuttgart, Frankfurt am Main und München sind teurer.

Unter den Bezirken am günstigsten waren die Angebotsmieten laut Wohnmarktreport in Marzahn-Hellersdorf (10,81 Euro), am teuersten in Friedrichshain-Kreuzberg (17,86 Euro).

Kleinteilig betrachtet, waren die Mieten der angebotenen Wohnungen in einigen Kiezen in Mitte am teuersten. Um die Jannowitzbrücke herum lag der Quadratmeter im Median bei 22,84 Euro, um den Tiergarten bei 21,50 Euro und um die Friedrichsstraße bei 21,00 Euro. Vergleichbar hoch waren die Angebotsmieten nur noch in Heinersdorf in Pankow mit 21,42 Euro pro Quadratmeter.

Für Berliner Verhältnis günstig waren die Mieten dem Report zufolge in einigen Kiezen im äußeren Osten, Westen und Norden der Stadt. So lagen die Quadratmeterpreise in Hohenschönhausen in Lichtenberg bei etwa 6,29 Euro, in Amalienhof in Spandau bei 6,93 Euro.

Am stärksten gestiegen sind die Mieten den Angaben zufolge in Neukölln (23,5 Prozent) und Friedrichshain-Kreuzberg (23,2 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr. Am wenigsten gestiegen sind die Angebotsmieten dagegen in Reinickendorf (10 Prozent) und Steglitz-Zehlendorf (9,5 Prozent).