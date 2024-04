Wenn Jörg Franzen über die Lage seiner Branche spricht, redet er nicht lange drumherum: "Es gibt Leute, die sagen: Das ist der perfekte Sturm im negativen Sinne, weil die ganzen negativen Faktoren zusammengekommen sind", sagt der Chef der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau. Gestiegene Baukosten, Lieferkettenprobleme und der Anstieg der Zinsen - mit diesem Mix sieht sich nicht nur Franzen konfrontiert. Sondern die ganze Immobilienwirtschaft.

Große private Konzerne haben den Wohnungsneubau in Berlin gleich ganz eingestellt. Die Landeseigenen hingegen bauen und sanieren weiter. Gleichzeitig sollen sie günstige Mieten anbieten und am liebsten auch noch Wohnungen dazukaufen. Dabei steckten sie selbst in einer schwierigen Lage, sagt Konstantin Kholodilin, der am am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung die Entwicklung des Wohnungssektors beobachtet.

"Wenn man die Bilanzstruktur anschaut, haben die landeseigenen Wohnungsunternehmen relativ hohe Verschuldungsgrade, gemessen an der Eigenkapitalquote", warnt Kholodilin. Vor allem die Gewobag mit ihren 58.000 Wohnungen nimmt der DIW-Wissenschaftler in den Blick. Sie weise lediglich eine Eigenkapitalquote von zehn Prozent auf, was bedeute, dass der Rest auf Fremdkapital basiere. "Das ist eine sehr hohe Verschuldung", zeigt sich Kholodilin besorgt.