Do 04.04.24 | 14:50 Uhr

Der neue Betriebsrat des US-Elektro-Autobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) hat sich am Donnerstag zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen. In der Sitzung ist die bisherige Vorsitzende Michaela Schmitz im Amt bestätigt worden. Das teilte sie dem rbb schriftlich mit.

In dem Statement heißt es weiter, die Liste der IG Metall habe in der geheimen Abstimmung keinen eigenen Kandidaten für den Vorsitz ins Rennen geschickt. Die IG Metall hatte bei der Betriebsratswahl vor zwei Wochen zwar die meisten Sitze gewonnen, aber keine Mehrheit im 39-köpfigen Gremium. Schmitz kandidierte für die Liste 6 namens "Giga United", die sich zum großen Teil aus Projektmanagern und Teamleitern zusammensetzte.

Laut der alten und neuen Betriebsratschefin sei es jetzt an der Zeit, die Differenzen aus dem intensiven Wahlkampf beizulegen. Die IG Metall fordert neben besseren Arbeitsbedingungen auch die Bindung an einen Tarifvertrag, was Tesla ablehnt.