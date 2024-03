In der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) haben die Beschäftigten einen neuen Betriebsrat gewählt. Die Wahl im einzigen europäischen Autowerk von Elon Musk ging am Mittwoch zu Ende, sie hatte am Montag begonnen. Nun würden die Stimmen ausgezählt, sagte eine Sprecherin. Wann das Ergebnis vorliegt, war zunächst offen. Der Betriebsrat hat nach Unternehmensangaben 39 Sitze.

Zur Wahl traten nach Angaben der IG Metall neun Listen mit 234 Kandidatinnen und Kandidaten an. Tesla und die Gewerkschaft hatten von großem Interesse an der Wahl mit Warteschlangen berichtet.