Jasmin Weiher (34) kann sich viele Dinge gleichzeitig merken und vergisst kaum etwas. Sie behält die Wettervorhersage immer im Kopf, den Bestand des Kühlschrankes, die Termine der Familie und die To-do-Liste. Kaum etwas schreibt sie auf. Mit einem IQ von 138 gilt sie als hochbegabt. Ihre Hochbegabung liegt unter anderem im sogenannten Arbeitsgedächtnis. Das bedeutet, sie kann sich detailliert und lange an alles erinnern, was sie liest oder hört. Außerdem analysiert sie schneller als andere Menschen komplexe Sachlagen.

"Viele verstehen das nicht und fragen mich, warum ich denn so viel machen muss", sagt Weiher. "Aber ich bin so einerseits ausgelastet, andererseits kann so auch die Gemeinschaft von meiner Begabung profitieren." Ihr eigentlicher Vollzeitjob mache ihr zwar Spaß, als hochbegabte Person könne sie aber kaum aufhören, sich Herausforderungen zu suchen.

In ihrer beruflichen Laufbahn hat die Offizierin auch negative Erfahrungen gemacht, wenn es darum geht, die Hochbegabung gegenüber Chef:innen zu kommunizieren: "Es ist tatsächlich so, dass Vorgesetzte sich auch bedroht fühlen. Das klingt jetzt ein bisschen scharf formuliert. Aber es kommt vor, dass sie Angst haben, dass ihre Kompetenz oder ihre Autorität unter der Hochbegabung eines anderen Menschen vielleicht leiden könnte." Weiher würde sich wünschen, dass Personen in Leitungsfunktionen sensibler werden im Umgang mit Hochbegabten.

Dieser Aussage schließt sich auch Tanja Gabriele Baudson an. Sie ist Vorsitzende des Hochbegabtenvereins Mensa, in den nur Menschen aufgenommen werden, die nachweislich einen IQ ab 130 haben. "Eine Chance wäre, die Hochbegabung generell als Teil des Diversity-Managements und Inklusion zu sehen." Das Potenzial von Hochbegabten wird ihrer Meinung nach von Arbeitgebern zu selten genutzt. Hochbegabte hätten beispielsweise einen besonders stark ausgeprägten Wunsch nach autonomem Arbeiten, so Baudson. Das sei zumindest bei den Mensaner:innen so. Arbeitgeber könnten dem nicht immer gerecht werden.