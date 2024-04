Die Umsetzung des Projekts müsse nun schnell gehen, weil die Fördermittel aus dem Strukturwandeltopf bis Ende 2026 ausgegeben werden müssen, sagte Ursula Staudinger, die Rektorin der TU Dresden dem rbb. "Wir haben einen ganz strengen Zeitplan für die Erstellung der Forschungsfabrik, also des Gebäudes, und die Anschaffung der notwendigen Maschinen und Forschungsapparaturen." Bis Ende 2026 soll diese Arbeit abgeschlossen sein, so dass ab 2027 auf dem Campus geforscht werden könne.

Es ist nach Angaben der TU Dresden ein einzigartiges Projekt in Europa. Bisher gebe es das Problem, dass nicht alle Forscher verschiedener Technologien am gleichen Tisch sitzen, so Staudinger. So würden die Materialforscher für sich forschen und ihr Material optimieren, dabei aber nicht bedenken, wie es weiterverarbeitet wird - "und noch viel weniger, wie es möglich wird, dass man es wieder auseinandernimmt und möglichst umweltverträglich, ressourcenschonend in einen neuen Industriefertigungsprozess einfädeln kann".

Der geplante Campus in Schwarze Pumpe will es dagegen schaffen, dass alle diese Forscher unter einem Dach einer großen Forschungsfabrik zusammenarbeiten, um "diesen ganzen Kreislauf bestmöglich zu gestalten", so die Rektorin der TU Dresden.