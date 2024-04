Ein Pilotprojekt für Einkaufsdrohnen in Wusterhausen/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) hat die bislang fehlenden Genehmigungen erhalten, um künftig Einwohner aus dem ländlichen Raum per Drohne mit Waren des täglichen Bedarfs zu beliefern. Das sagte Projektleiter Robin Kellermann vom Unternehmen Luftlabor auf Nachfrage dem rbb.

"Die Betriebsgenehmigung vom Luftfahrtbundesamt wurde erteilt, also ein ganz wichtiger Meilenstein", sagte Robin Kellermann dem rbb. Die Bauarbeiten an den Start- und Landeplätzen kämen ebenso voran wie die Arbeiten an der Bestellplattform, über die sich später online einkaufen lässt.

Den Menschen vor Ort, die in Wusterhausen und drei Ortsteilen aus der Luft beliefert werden sollen, werden die Drohnen am 31. Mai erstmals vorgestellt. Die Lieferdrohne soll ab Juni in Wusterhausen, Triplatz, Blankenberg und Barsikow ihre Arbeit aufnehmen und an den Markttagen in Wusterhausen, also dienstags und freitags, im Einsatz sein.