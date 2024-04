Tesla will 400 feste Stellen in Grünheide abbauen

Tesla will in der Elektroauto-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) 400 feste Stellen abbauen. Das teilte das Unternehmen dem rbb am Dienstag mit. Aktuell laufen demnach Gespräche mit dem Betriebsrat.

Tesla-Chef Elon Musk hatte vor zwei Wochen angekündigt, zehn Prozent der weltweiten Belegschaft abbauen zu wollen. Hintergrund sind Absatzschwierigkeiten von E-Autos. Deshalb hatte Tesla in seinem einzigen europäischen Werk in Grünheide bereits 300 von circa 2.000 Leiharbeitern abgemeldet. Mit dem jetzt angekündigten Abbau von 400 Mitarbeitern sinkt die Zahl der Beschäftigten von 12.500 auf 11.800. Damit wird die Marke von zehn Prozent nicht erreicht.

Auch in Zukunft will Tesla in Grünheide vor allem mit Leiharbeitern Schwankungen ausgleichen. "Darüber hinaus ist es stets in unserem Interesse, unsere Fertigung so produktiv wie möglich zu betreiben. Hierbei entstehende Effizienzen werden auch zukünftig vorrangig mit Anpassungen beim Einsatz von Leiharbeit einhergehen," heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.