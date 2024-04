Warnstreiks bei Lidl und Kaufland in Berlin und Brandenburg

Verdi ruft Beschäftigte im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg am Dienstag und Mittwoch zu Warnstreiks auf. Schwerpunkt der Arbeitskämpfe sei weiterhin die Schwarz-Gruppe mit ihren beiden Ketten Lidl und Kaufland, wie eine Verdi-Sprecherin am Dienstag sagte.

Filialschließungen sind nicht zu erwarten. Die Auswirkungen für Verbraucherinnen und Verbraucher dürften erneut gering bleiben.