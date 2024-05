Die Brandenburger Obstbauern befürchten dramatische Ernteausfälle in diesem Jahr. Frost im April hat bei einigen Bauern fast alle Blüten zerstört. Die Landwirte hoffen nun auf Hilfen vom Land - wie schonmal in der Vergangenheit. Von Simon Wenzel

Die Meldung aus der vergangenen Woche klang dramatisch: In einer Obstbau-Versuchsstation sind so viele Blüten vom unerwarteten April-Frost zerstört worden, dass 90 Prozent der Kirschernte und fast die komplette Apfel- und Birnenernte dieses Jahres verloren ist. Mit etwas Abstand zeichnet sich ab: Die Lage ist wohl tatsächlich dramatisch, auch außerhalb der Versuchsstation.

Arbeiten muss er natürlich trotzdem weiter - jetzt schon fürs nächste Jahr. Zum Beispiel wässern, damit die Bäume überleben. Dieses Jahr aber ist verloren. "Wir machen Selbsternte, die Stammkunden fragen natürlich schon, wann sie Kirschen pflücken können und wir müssen ihnen absagen. Das tut weh", sagt Lienert. Etwa 17 Hektar Obstanbaufläche habe er, "da wurden 25.000 oder 30.000 Euro investiert, in Pflanzenschutz und so weiter", sagt Lienert - nur für dieses Jahr versteht sich. Erträge erwartet er fast keine.

Sylvio Lienert, der in Wustermark einen Obsthof mit Laden betreibt und einer von den Landwirten ist, mit denen rbb|24 sprach, beschreibt die Situation auf seinem Hof so: "Wir haben 99 Prozent Ausfall. Hier und da wächst vielleicht nochmal ein einzelner Apfel oder eine Birne, aber sonst ... Eigentlich könnten wir die Arbeiten für dieses Jahr sofort einstellen."

Sollten die Ernteausfälle tatsächlich so gravierend sein, wie derzeit befürchtet, wäre das fast beispiellos: Nur vier Mal seit 2007 brachen die Ernten so sehr ein, dass das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg dies als "signifikante Ernteausfälle" einstufte: 2007, 2011, 2017 und 2019. Auch in diesen Jahren waren viele unterschiedliche Obstausfälle betroffen, teilweise wurde nur die Hälfte oder ein Drittel der Mengen vom Vor- und Folgejahr geerntet. Bei den Süßkirschen gab es 2017 mal fast einen Komplettausfall. Dass aber - wie teilweise befürchtet - die Ernten von mehreren Obstsorten fast komplett verloren gehen, wäre in diesem Ausmaß außergewöhnlich.

Und auch Ministerpräsident Woidke macht den Bauern Hoffnung: "Viele Brandenburger Obstbauern befürchten in diesem Jahr erhebliche finanzielle Einbußen durch witterungsbedingt hohe Ernteausfälle. Das Land will die Betriebe unterstützen, die der Frost besonders stark getroffen hat und wo infolgedessen erhebliche Verluste auftreten", sagte Woidke dem rbb. Bei den Entschädigungen solle das Verfahren wie 2019 angewandt werden, teilte der Regierungssprecher mit.

Am Donnerstag gab es bereits ein erstes Gespräch zwischen dem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD), Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) und Finanzministerin Katrin Lange (SPD) sowie Bauernvertretern. "Wir sind zuversichtlich, dass man ähnlich wie 2019 versuchen wird, ein Hilfsprogramm auf die Beine zu stellen", sagte Jacobs am Tag darauf.

Wie lange es dauert, bis die Hilfen ankommen, ist noch nicht klar. Das ganze sei ein behördlicher Akt, sagt Jacobs. Er hoffe, dass es innerhalb des Jahres abgewickelt werde. Schließlich müssten zuvor auch erstmal die Schäden abgeschätzt und die verbliebene Ernte eingefahren werden. "Zunächst", so Jacobs, "werden die betroffenen Obstbauern auf den Schäden sitzen bleiben". Dass Bauern doch glimpflich davon gekommen sind ist nicht wahrscheinlich. Zwar gebe es beispielsweise Frostschutzberegnungssysteme, diese würden aber bei zu niedrigen Temperaturen nicht mehr wirken - und im April fielen die Temperaturen zu oft unter diese Marke, so Jacobs. Eine Frostschutzversicherung für Landwirte gebe es seiner Kenntnis nach nicht.

Sylvio Lienert sagt: Er habe so ein schlimmes Jahr wie dieses noch nicht erlebt. Seit den frühen 1990er Jahren baut Lienert Obst an. Für ihn sei die Situation dank eines zweiten Standbeins nicht existenzgefährdend - er betreibt auch noch eine Filmfirma in der Region. Die muss nun vorerst seine Ernteausfälle kompensieren. Andere Bauern aber könnten ohne finanzielle Hilfen in eine schwierige Lage kommen. Regierungssprecher Engels kündigte allerdings an, dass zumindest Abschlagszahlungen noch in diesem Jahr erfolgen sollen, um Betriebsaufgaben unter Obstbauern zu verhindern.