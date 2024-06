Brandenburger Bauern erneuern Forderungen an Bundesregierung

Vor Deutschem Bauerntag in Cottbus

Nach den Bauernprotesten zum Jahresanfang hat der Landesbauernverband am Montag eine Zwischenbilanz gezogen. Aus Sicht der Landwirte sind die Forderungen noch nicht erfüllt. Am Mittwoch findet der Deutsche Bauerntag in Cottbus statt.