Das Land Brandenburg will die Obstbauern in diesem Jahr mit rund drei Millionen Euro unterstützen, Grund sind zu erwartende Ernteausfälle. Das erklärte Umwelt- und Landwirtschaftsminister Axel Vogel (Grüne) am Mittwoch im Landwirtschaftsausschuss des Landtags.

Die Brandenburger Obstbauern erwarten wegen eines Kälteeinbruchs im April erhebliche Ernteausfälle bei vielen Obstsorten, wie Äpfeln, Birnen, Kirschen oder Pfirsichen. Teilweise sei fast die komplette Ernte verloren, hieß es Ende Mai.