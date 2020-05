Wie weiter in der Corona-Krise? Die Ministerpräsidenten der Länder - darunter aus Berlin und Brandenburg - beraten heute mit Kanzlerin Angela Merkel über weitere Lockerungen. rbb|24 überträgt anschließende Pressekonferenzen in Potsdam und Berlin live.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und Berlins Regierender Bürgemeister Michael Müller (beide SPD) beraten am Mittwoch mit den übrigen Länderchefs und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über weitere Lockerungen der Corona-Regeln.

Der Berliner Senat will direkt nach der Schaltkonferenz am Mittwoch über Öffnungsperspektiven für die Gastronomie und die Hotellerie beraten. Ob der Senat bei den für 16 Uhr angesetzten Gesprächen bereits Beschlüsse fällt, ist offen. Denn schon am Donnerstag wollen die Senatoren zu ihrem nächsten Treffen zusammenkommen - und womöglich erst dann die nächsten Lockerungen beschließen.

Woidke will im Anschluss an die Konferenz über die Ergebnisse aus Brandenburger Sicht informieren, voraussichtlich gegen 17 Uhr.

rbb|24 überträgt erwartete Pressekonferenzen am Nachmittag in Potsdam und am Abend in Berlin nach Möglichkeit im Livestream