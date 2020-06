Sebastian Rother Berlin Freitag, 05.06.2020 | 14:40 Uhr

"Gastbetriebe und Kantinen dürfen von 6 bis 23 Uhr an allen Wochentagen öffnen.", Weil das Virus nur zw. 23 und 6 Uhr aktiv und man somit sicherer ist....?!



Das ist Willkür... während die Politiker in ihren Stammkneipen bis in die Nacht feiern.... der ein oder andere erinnert sich eventuell? Die übermäßige Verwendung von Desinfektionsmitteln führt unweigerlich zu gesteigerten Resistenzen bei Keimen, Bakterien und Viren... das ist zwangsläufig und jeder Mediziner wird es bestätigen.



Anwesenheitsliste... Ich lebe nicht in einem Polizeistaat.

Wieso kann man der Bevölkerung nicht sagen: Im Restaurant XYZ wurde Corona festgestellt. Alle die dort in den letzten 3 Wochen waren sollten sich untersuchen lassen. Es wird ja wohl jeder wissen ob er mal in dem Restaurant war dann...

Statt dessen will der Staat alles wissen, wo ich sitze, wann und wie lange, mit wem... die Stasi wäre glücklich.

Wieso nicht auch gleich Gesprächsprotokolle... wegen der Laute wo man besonders viel ausatmet?