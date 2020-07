Bild: dpa/S. Stache

Folgen der Corona-Pandemie - Easyjet halbiert Berliner Flotte - massiver Stellenabbau

01.07.20 | 11:11 Uhr

18 statt 34 Flugzeuge, mehr als 700 Arbeitsplätze weniger beim fliegenden Personal: Easyjet plant offenbar massive Kürzungen an den Standorten Tegel und Schönefeld. Die Corona-Krise verschärfe die Probleme an den Flughäfen, heißt es intern.

Die Billigfluglinie Easyjet will nach rbb-Informationen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld die Zahl der Flugzeuge und der Mitarbeiter massiv reduzieren. Dies geht aus internen Mitteilungen hervor, die offenbar versehentlich öffentlich einsehbar sind. Demnach sollen statt der 34 für den Winterflugplan geplanten Fugzeuge 16 wegfallen. Parallel dazu soll ein Jobverlust für 738 Mitarbeiter in Kabine und Cockpit einhergehen, heißt es. Laut der Gewerkschaft Verdi beschäftigt Easyjet derzeit 1.540 Mitarbeiter an seiner einzigen deutschen Basis. "Die Herausforderungen, die es bisher unmöglich gemacht haben, in Berlin profitabel zu sein, bestehen weiter und wurden durch Covid-19 verschärft", heißt es in einer der in Englisch verfassten Mitteilungen, die offenbar von Stephan Erler abgesetzt wurde, dem sogenannten Country-Manager für Deutschland bei Easyjet. "Diese Vorschläge basieren auf unserer Analyse über die fehlende Profitabilität und den erheblichen Verlust, den die Basen [gemeint sind Tegel und Schönefeld, Anm.d.R.] verursachen", so Erler weiter. "Das übrige Netzwerk ist nicht mehr in der Lage dies auszugleichen."

Inndeutsche Strecken ab Berlin nicht mehr buchbar

Easyjet war durch rbb|24 zunächst nicht zu den Mitteilungen zu erreichen. In verschiedenen Foren, über die sich Flugbegleiter und Piloten austauschen, sorgen sowohl die Mitteilungen, als auch der öffentliche Zugang zu den Interna bereits für umfassende Diskussionen. Die Entscheidung kommt für die Mitarbeiter zu einem besonders emotionalen Zeitpunkt: Noch einer mehrmonatigen Pause hat Easyjet am 1. Juli den Flugbetrieb ab Berlin wieder aufgenommen.

Aus den Mitteilungen geht nicht eindeutig hervor, inwieweit Arbeitnehmervertreter derzeit in die Pläne eingebunden sind. Erler teilte dazu mit: "Ich möchte Euch versichern, dass eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung für uns absolute Priorität hat, während wir diesen Prozess vorantreiben."

Erler betonte, Berlin bleibe strategisch wichtig, zumal in den vergangenen Jahren erheblich in den Standort investiert worden sei. "Wir haben aber keine Wahl und müssen unser Angebot, unsere Flotte und Crewgröße entsprechend der aktuellen und zukünftigen Nachfrage anpassen." Künftig werde man sich auf europäische Städte und Urlaubsziele konzentrieren. "Einige Strecken werden aufgrund fehlender Profitaussichten eingestellt werden", so Erler weiter, "dazu gehören auch die innerdeutschen Business-Angebote." Seit Mittwoch kurz vor 10 Uhr können keine innerdeutschen Flüge mehr ab Berlin gebucht werden. Ursprünglich war geplant, die Verbindungen nach Düsseldorf, Köln, München und Stuttgart ab 7. September wieder aufzunehmen. Damit werden pro Woche mehr als 140 Flüge entfallen.

Verdi nennt Entscheidung "nicht nachvollziehbar"

Verdi sprach am Mittwoch von einem "schwarzen Tag" für den Berliner Luftverkehr. "Diese Entscheidung ist für uns nicht nachvollziehbar und auch nicht mit den Pandemie-Folgen zu erklären", teilte Verdi-Luftfahrsekretär Holger Rößler mit. "Der BER wird im Herbst ans Netz gehen und dies eröffnet für den Flugverkehr von und nach Berlin neue Chancen." Warum Easyjet jetzt seine Präsenz in Berlin halbiere, bleibe im Dunkeln, so Rößler. Die "aus unserer Sicht voreilige Entscheidung" werde wirtschaftliche Folgen für den neuen Flughafen BER haben, so der Verdi-Sprecher weiter. "Easyjet hat damit geworben, ein sozial verantwortlicher Arbeitgeber zu sein. Jetzt werden wir das Unternehmen an den eigenen Ansprüchen messen und erwarten, dass die Kürzungspläne überdacht werden. Wir werden um die Arbeitsplätze in Berlin kämpfen", so teilte Rößler mit.

Drei Stationen in Großbritannien sollen geschlossen werden

Bereits seit einigen Wochen ist bekannt, dass die lange Zeit überaus profitable Easyjet insgesamt 30 Prozent ihres Personals einsparen möchte. Durch die Pandemie und die damit einhergehenden Flugbeschränkungen wurde die Airline ebenso wie ihre Konkurrenz vor massive Probleme gestellt. Zudem setzt der Brexit dem ursprünglich rein britischen Konzern zu. Aufgrund der damit verbundenen Unsicherheiten hat Easyjet bereits einen Ableger in Österreich gegründet, um flexibler auf das noch nicht ausgehandelte Verhältnis zwischen EU und Großbritannien reagieren zu können. Ebenso gibt es mittlerweile einen Ableger in der Schweiz. Am 30. Juni wurden schließlich mehrere Mitteilungen im Easyjet-Intranet veröffentlicht, von denen einige bereits von der britischen Presse aufgegriffen wurden. So teilte CEO Johan Lundgren mit, dass der Umbau Großbritannien weitaus härter treffen soll. "Mit großer Bestürzung müssen wir mitteilen, dass wir die Schließung der Stationen in London Stansted, London Southend und Newcastle ins Auge fassen", so Lundgren in einer Hausmitteilung, die zunächst ebenfalls öffentlich einsehbar war. "Auch der Rest des UK-Netzwerkes wird überprüft."

