Für Fahrgäste und Pendler in Berlin und Brandenburg gibt es am Freitag massive Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Die BVG-Beschäftigten sind zu Warnstreiks aufgerufen. Die S-Bahn will aushelfen, laboriert aber an eigenen Problemen. Hinzu kommt ein Brand am S-Bahnhof Tiergarten.