Bild: Andrej Kupetz / Foto: Ingmar Kurth

Kupetz' Arbeiten wurden auf der Mailänder Triennale und der Weltausstellung in Brüssel gezeigt, sie sind zeitlos elegant und dabei enorm unaufdringlich - wie diese Brotdose für Gaststätten von 1962. Einige Entwürfe sind heute in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York (MoMA). Bestattet wurde Günter Kupetz auf dem Waldfriedhof in Birkenwerder (Kreis Oberhavel).

zurück zum Beitrag | weitere Bildergalerien