Neubau in Potsdam-Babelsberg

Die Brandenburger Kulturministerin Manja Schüle (SPD) hat am Montagvormittag in der Medienstadt Babelsberg den symbolischen Grundstein für das Archiv des Filmmuseums gelegt. Mit dem Neubau bekämen die Sammlungen, die derzeit unter schwierigen und unzureichenden baulichen Bedingungen aufbewahrt würden, "endlich die versprochenen modernen Räumlichkeiten", betonte die brandenburgische Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Das Archiv befindet sich seit 1995 in Potsdam Bornstedt und verfügt nur über rund 3.000 Quadratmeter Fläche.