Das Berliner Jugendzentrum Potse hat kurz vor Öffnung der ersten Ausstellung die Zusammenarbeit mit dem Humboldt-Forum beendet. Das selbstverwaltete Zentrum gestaltete zusammen mit dem benachbarten Zentrum Drugstore einen Bereich zur Geschichte der Jugendzentren in der "Berlin Global"-Ausstellung.

Begründet wurde der Schritt in einer Stellungnahme am Freitag mit dem Umgang im Humboldt-Forum mit europäischer Kolonialgeschichte. So werde beispielsweise Raubkunst ausgestellt. In "naivem Glauben", dass sich bis zur Eröffnung eine Lösung finde, habe das Kollektiv 2018 der Teilnahme an der Ausstellung zugestimmt, hieß es.

Der Berlin-Teil des Humboldt-Forums befasst sich in einem Teil kritisch mit der deutschen Kolonialgeschichte. Kunstwerke mit kolonialem Hintergrund sind dort nicht zu sehen. In den kommenden Monaten werden allerdings solche Objekte, etwa die als Raubgut geltenden Benin-Bronzen, in anderen Bereichen des 680 Millionen Euro teuren Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft ausgestellt.