Der Mann weiß, wie man es spannend macht: Minutenlang wartet das Publikum auf den aktuell einflussreichsten Rapper der Welt und kann sich ausmalen, was Kendrick Lamar wohl vor hat mit diesem ungewöhlichen Bühnenbild. Eine quadratische Bühne ragt in die Halle hinein, komplett verhüllt von weißen Stoffbahnen. Ein langer weißer Laufsteg teilt fast den kompletten Innenraum der Mercedes-Benz-Arena in zwei Hälften.

Dann der erste Ton vom neuen Album "Mr Morale & The Big Steppers": Der Vorhang fällt, Kendrick Lamar ganz in Schwarz gekleidet, trägt einen breiten goldenen Gürtel, der an den Siegergürtel eines Boxers erinnert. Er sitzt am Klavier und fängt an zu rappen - so schlau und schnell wie kein anderer.