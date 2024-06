Schlesische Straße in Berlin-Kreuzberg gesperrt

Die Polizei ist am Freitagmittag in der Schlesischen Straße in Berlin-Kreuzberg im Einsatz.

Wie ein Einsatzleiter dem rbb sagte, gibt es dort eine mögliche Gefahrenlage im Gebäude eines Essenslieferdienstes. Demnach soll ein ehemaliger oder derzeitiger Mitarbeiter eine Drohung gegen seinen Arbeitgeber ausgesprochen haben. Die Polizei durchsucht aktuell vorsorglich das Gebäude. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Die Schlesische Straße ist derzeit zwischen Heckmannufer und Oberbaumstraße in beiden Richtungen gesperrt.