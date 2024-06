Maris Strausberg Freitag, 14.06.2024 | 15:01 Uhr

Jedes Kind hat seine eigene Art zu lernen - schnell oder langsam, mit viel Wiederholung oder durch kreatives Anwenden des Gelernten, allein oder in der Gruppe. Meine Tochter war lernschwach und konnte in einer 30-Schüler-Grundschulklasse dem Stoff kaum folgen. Die Folge: Abschalten, nicht mehr hinhören, kann ich sowieso nicht. Sie besuchte die Ganztagsschule. Die Nachmittage mit den Hausaufgabenstunden wurden für sie zur Qual. Oft saß sie mehrere Stunden über den Aufgaben, bis ich um 16 Uhr oft ein weinendes und völlig verausgabtes Kind abholte. Zu Hause sollte ich mit ihr noch weiter üben. Ja, wie denn in diesen Kinderkopf noch was hinein bekommen? Ihr blieben zwei Stunden zum Spiel und für Erholung, bis es Abendessen gab und sie danach fix und fertig ins Bett kippte. Was wir brauchen, sind mehr Pädagogen, kleinere Klassen und unterschiedliche Angebote und Aufgaben für lernstarke und lernschwache Schüler. "Hausaufgaben" gehören in die Schule, gern am Nachmittag.