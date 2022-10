Zum ersten Mal seit der Shoah und dem Zweiten Weltkrieg werden am Sonntag in Brandenburg wieder Rabbiner in ihr Amt berufen. Am Nachmittag werden im Audimax der Universität Potsdam zwei Frauen und ein Mann als jüdische Geistliche ordiniert. Sie hatten ihre Ausbildung am "Zacharias-Frankel-College" für konservatives Judentum an der Uni absolviert und wollen nun in Gemeinden im spanischen Barcelona, im französischen Toulouse und in Bochum arbeiten, teilte die Uni-Verwaltung mit.

Bisher hatte die Ordination immer in Berlin stattgefunden, am Sonntag wird sie nun zum ersten Mal in Potsdam abgehalten. Nach Angaben der Universität arbeitet das Zacharias Frankel College seit 2013 als Rabbinerseminar unter der religiösen Aufsicht der Ziegler School in Los Angeles. Es verbinde die strikte Einhaltung jüdischer Gesetze und Rituale mit der Interpretation zeitgenössischer Werte [uni-potsdam.de].