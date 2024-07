In Berlin und Brandenburg wird während der Sommerferien wieder am S-Bahn-Netz gebaut. Wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte, wird vor allem an den Strecken der Stadtbahn und der Dresdner Bahn gearbeitet: Weichen werden erneuert und das Gleisbett ausgetauscht.

Folgende Einschränkungen hat die Bahn angekündigt:

Alexanderplatz - Tiergarten: Keine Züge vom 17. Juli bis 28. Juli

Friedrichstraße - Tiergarten: Keine Züge vom 29. Juli bis 7. August

Friedrichstraße - Zoo: Pendelverkehr im 20-Min-Takt vom 7. August bis 4. September

Friedrichstraße - Tiergarten: Keine Züge vom 4. September bis 9. September

Betroffen sind die Linien S3, S5, S7, S75 und S9.