Robin kann kein Instrument spielen, schreibt aber totzdem opulente Kammerpop-Songs - in seinem Kopf und später am Computer. Um das zu lernen, ist Robin nach Berlin gezogen. Und um frei zu sein. Von Hendrik Schröder und Christoph Schrag

Seit sieben Jahren lebe ich in Berlin, schreibe Musik, singe und mache Musikvideos. Obwohl ich das alleine mache, nenne ich mein Projekt Robin & the Goblins. Mein Deutsch ist mittlerweile ganz gut. Wenn ich festgenommen werde, kann ich mich auf Deutsch rausquatschen. Nein, Spaß. Ich komme gebürtig aus Nordspanien, dann bin ich für zwei Jahre nach West-Virginia gezogen und habe da als Spanischlehrer gearbeitet. Aber das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ich hatte dort gar keine Zeit für die Musik, war überhaupt nicht kreativ. Irgendwann war ich total desillusioniert vom Leben und dachte: Ich brauche einen Cut. Deswegen habe ich mich auf ein Musikproduktionsstudium an einer privaten Uni in Berlin beworben und wurde genommen.

Ich hatte immer schon Musik und Melodien in meinem Kopf, aber jetzt in Berlin wollte ich einfach lernen, wie man daraus richtige Lieder macht. Ich hab mich dann total zurückgezogen und nur noch Musik gemacht. Am Ende hatte ich vielleicht acht Songs, die mir gefielen, kannte aber niemanden in der Stadt, weil ich kaum irgendwo hin gegangen bin. Dann dachte ich: Ok, ich muss Leute kennenlernen, Musiker, Produzenten, Booker. Also bin ich drei mal die Woche ausgegangen und hab alle vollgequatscht und ausgefragt. Das hat auch funktioniert, ich habe gute Leute gefunden, die ich immer noch kenne und mit denen ich immer noch arbeite.

Ich spiele ja kein Instrument. Also ist meine Arbeitsweise so: Ich nehme meine Ideen mit dem Voice Recorder vom Smartphone auf, wann immer ich welche habe. Beim Abwaschen oder im Supermarkt, wo auch immer. Dann habe ich Ideen für Melodien und singe sie ins Telefon oder tippe Textzeilen. Manchmal singe ich die Melodien dann monatelang einfach immer wieder für mich, bis ich das Gefühl habe: Jetzt! Und dann setze ich mich an den Computer und mache aus den Ideen ein Demo. Ich spiele dann über das Keyboard einfach einzelne Töne ein und mache mit verschiedenen Programmen alle möglichen Instrumente daraus und orchestriere das alles zusammen.