"Die Hoffnung bleibt immer in unserem Herzen"

"Aus den Fugen" heißt ein Festival, das am Montag im Berliner Konzerthaus begonnen hat. Zum Auftakt spielte der türkische Pianist Fazil Say. Barock, Klassik und Romantik stand auf dem Programm - aber auch verstörend Gegenwärtiges. Von Hans Ackermann

Denn das Festival präsentiert Künstlerinnen und Künstler, die in ihren Projekten gesellschaftsrelevante Themen aufgreifen und dabei "Konzertabläufe oder den Programmkanon auf den Kopf stellen", wie es im Grußwort zum Festival heißt.

Zum Auftakt des Festivals "Aus den Fugen" im Berliner Konzerthaus wurde mit dem türkischen Pianisten Fazil Say ein Künstler eingeladen, der auch als politischer Aktivist bekannt ist. Eine Wahl, die der besonderen Perspektive dieser Veranstaltungsreihe entspricht.

Mit der Suite in d-Moll, HWV 437 von Georg Friedrich Händel beginnt der Konzertabend. Fünf Tänze, mit einer nachdenklichen Courante in der Mitte. Klangschöne Melancholie, die dann bei Beethovens "Mondscheinsonate" noch stärker wird. Wenn Fazil Say nach der Pause dann noch Franz Schuberts große B-Dur-Sonate spielt, hat er drei Epochen der Musikgeschichte präsentiert - Barock, Klassik, Romantik.

Doch Konzerte von Fazil Say besucht man vor allem, weil dort auch die Gegenwart ihren festen Platz hat, wenn dieser außergewöhnliche, 1970 in Ankara geborene Pianist eigene Werke spielt. Seine Ausbildung als Pianist und Komponist hat er unter anderem an der Berliner Universität der Künste erhalten.