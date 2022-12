rbb24: Frau Kapitzky, Max Beckmanns "Selbstbildnis gelb-rosa" wird am 1. Dezember in Ihrem Haus versteigert. Die Schätzungen für den Erlös liegen bei 20 bis 30 Millionen Euro. Das wäre eine Rekordsumme.

Micaela Kapitzky: Über den Preis können wir aber im Moment noch nichts sagen. Das hängt davon ab, was es in der Auktion erbringt, zu welchem Preis es zugeschlagen wird und was Sammler dafür bereit sind, zu bezahlen.

Dieses Bild ist einfach so fabelhaft und so besonders und so ein Spitzenwerk von einem der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts, dass das für sich steht. Aber dass dieses Bild jetzt hier in Berlin versteigert wird, ist nicht nur ein Zutrauen in das Haus Grisebach, sondern auch in den deutschen Kunstmarkt. Und das ist schon etwas ganz Besonderes.

Denn das teuerste Gemälde, das bis jetzt in Deutschland - auch hier bei Grisebach - versteigert wurde, ist ebenfalls ein Bild von Max Beckmann zu 5,5 Millionen Euro. So dass es jetzt wirklich eine Sensation für den deutschen Kunstmarkt ist, dass das "Selbstbildnis gelb-rosa" hier angeboten wird und nicht in New York und London. Das ist sicherlich ein Zeichen, dass man diesen Markt hier auch in Zukunft noch stärker vertrauen möchte.