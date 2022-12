Nur für wenige Momente steht an diesem Abend in der Berliner Volksbühne ein Mensch leibhaftig auf der Bühne. Zarah Kofler ist das, eine Spielerin vom Jugendtheater der Volksbühne P14. Sie kommt im Pyjama herein, trägt ein Kissen im Arm und sieht sich suchend um: "Hello, anybody home?"

Diese Live-Filme sind bei Gob Squad gute Tradition. Zuletzt ließen sich die Performer:innen in ihrer zwölfstündigen Arbeit "Show me a good time", mit der sie 2021 zum Theatertreffen eingeladen waren, live von der Straße ins Theater zuschalten.

Was machen Gob Squad nun in Zarahs Wohnung? Zunächst beginnt eine märchenhaft und leicht unbehaglich aufgeladene Reise. Der Wohnungsschlüssel muss wie bei einer Schatzsuche gefunden werden, nur ein Performer kann dabei gewinnen. Der zweite, Sean Patton, irrt weiter durch die eiskalte Neuköllner Nacht und befragt Passanten wie Orakel, ihm den Weg zu weisen.

Dann sehen wir Simon Will dabei zu, wie er zum behutsamen und charmanten Wohnungseindringling wird. Er ist jetzt Zarah und fragt sie per Knopf im Ohr nach sich selbst aus. "Was lässt mich morgens aus dem Bett kommen?" Sie antwortet: deine Nichte. Also nähert man sich der Familie an. Er probiert ihre exquisiten selbstgenähten Klamotten an. Er fragt: "Wovon träume ich?" Er liest sogar in ihrem Tagebuch und erfährt, dass etwas in ihrem Leben passiert ist – sie ergänzt live aus dem Bühnenbett, dass sie vor einem Jahr sehr krank war und wieder neu laufen lernen musste.