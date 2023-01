Jan Berlin Pankow Mittwoch, 11.01.2023 | 17:28 Uhr

Man ist irgendwie mit dem Pergamon Altar in Ost Berlin aufgewachsen und nun kommen solche Ideen! Natürlich kann man über viele Sachen diskutieren und reden aber es gibt doch auch Verträge die nun mal geschlossen wurden! Was sind den all diese Verträge wert wenn jede neue Regierung alles immer neu bewertet? Aber was will man von unserer Regierung denn noch erwarten? Wir sollten langsam was gegen den Fachkräftemangel im Bundestag was machen das sollte unser größtes Ziel sein!