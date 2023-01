Er verspricht nichts Geringeres als einen politischen Liederabend auf seiner "Ehrenfeld Intergalactic"-Tour: Moderator, Satiriker und Sänger Jan Böhmermann war am Montag zusammen mit dem Rundfunk-Tanzorchester in Berlin zu Gast und lieferte ein "Best-of Böhmi" ab. Von Magdalena Bienert

In der Jugend erlebt Lucy Dye Missbrauch und Manipulation. In ihren autobiografischen Songs verarbeitet sie die Erlebnisse. Wie das geht, hat sie auch auf einer Popakademie gelernt. Von Hendrik Schröder und Christoph Schrag

Böhmermann kokettiert damit, einen politischen Liederabend veranstalten zu wollen und suhlt sich übertrieben in aktueller Jugendsprache: "Das ist ganz wichtig, wenn man das politische Lied embracen möchte, muss man kopfüber in den Cringe springen!"

Kurz darauf freut sich der Entertainer über das "kostenlose warm up Programm" vor der Halle, wo Anhänger der Partei "Die Basis" demonstrieren. Ihnen gilt der Song "Ischgl-Fieber". Den schlageresken Après-Ski-Song singt Böhmi mit FFP2-Maske: "Wir ham wieder Ischlg-Fieber, uns ist alles scheißegal…"

Das 17-köpfige Rundfunk-Tanzorchester ist dabei immer seine Bank und es darf etliche Male zeigen, was es ohne seinen Chefdirigenten draufhat, wenn es "Can You Feel it", das Captain Future Theme oder, in Anlehnung an den Tour-Namen,"Intergalactic" von den Beastie Boys covert.