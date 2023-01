In der Jugend erlebt Lucy Dye Missbrauch und Manipulation. In ihren autobiografischen Songs verarbeitet sie die Erlebnisse. Wie das geht, hat sie auch auf einer Popakademie gelernt. Von Hendrik Schröder und Christoph Schrag

Den Wettbewerb "Jugend musiziert" habe ich auch mal gewonnen, in der Kategorie Pop. Und dann habe ich mich beworben für die Popakademie in Mannheim. Bin da angenommen worden und bin nach Mannheim gezogen. Da habe ich dann vier Jahre Popmusik studiert. Ein paar Business-Kurse waren auch dabei. Dann bin ich nach Berlin gezogen für ein Praktikum und bin hiergeblieben.

Lucy Dye ist mein Künstlername. Ich bin selbständige Musikerin in Berlin und mache Musikproduktion, Performance und Gesang. Aufgewachsen bin ich in Aachen. Ich habe da schon in Kinderchören gesungen oder am Theater mal Musik gemacht, in Musicals mitgespielt und nach der Schule meine Songs geschrieben. Dann war ich in einem Jugendchor und habe da meine ersten Soloerfahrungen gemacht.

Meine Mutter hat immer eher Verständnis für das Künstlerische, also da habe ich Support von beiden Seiten, was mich natürlich sehr privilegiert macht. Vielleicht habe ich dann bei der Entscheidung an die Popakademie zu gehen, eine Mischung aus beiden Seiten gemacht. Der sicherere Weg war ein Studium, der künstlerische Weg war dann, ein Kunststudium zu wählen.

Erstaunlicherweise hat Musik in meiner Familie überhaupt keine Rolle gespielt. Meine Mutter ist aber Malerin und hat ein großes Verständnis gehabt, dass ich meine künstlerische Seite gerne ausleben möchte. Mein Vater ist Arzt und hätte sich für mich wohl einen sichereren Weg gewünscht, aber er hat sich mir nie in den Weg gestellt. Aber mal ein bisschen rationaler zu denken und sich nicht zu verlieren, das habe ich von ihm.

An der Popakademie habe ich immerhin vier Jahre studiert und dort auch meine bis heute engsten Mitmusiker und Freunde kennengelernt. Das ist einfach ein Pool von so vielen talentierten Menschen. Ich hab noch nie so schnell so viele Leute kennenlernen können, Connections knüpfen können. Ich glaube Connections sind in der Musik, wie in jedem Kunst-Business eigentlich, das allerwichtigste.

Im Rahmen der Popakademie habe ich auch ein Auslandssemester in Irland gemacht. Ich bin da viel in Pubs aufgetreten und bei Open Mic Sessions. Ich habe da so viele talentierte Musiker*innen kennengelernt, einer besser als der andere, es ist echt Wahnsinn. Alle machen auch Straßenmusik und da denkt man, wow, da ist so viel Talent in dem Land. Diese Livemusik-Kultur, die es dort gibt, fehlt mir in Deutschland. Dass in Kneipen einfach überall live gespielt wird oder auch bei Privatpartys.