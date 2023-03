+++ Oscar-Verleihung 2023 +++ - Vier Oscars für "Im Westen nichts Neues"

Mo 13.03.23 | 03:51 Uhr

Bild: Netflix/PA Media

Mit neun Nominierungen ist die Neuverfilmung von "Im Westen nichts Neues" einer der großen Favoriten bei der Oscar-Verleihung. Am Abend enttäuscht der Film nicht. Die Oscar-Nacht im Live-Ticker.



+++ 3:43 Uhr: Frauen, die Remarque übertrumpfen +++

Die Filmemacherin Sarah Polley gewinnt den Preis für das Beste adaptierte Drehbuch für "Die Aussprache" (im Original: "Women Talking"). Der Film basieret auf dem gleichnamigen Roman von der Kanadierin Miriam Toews und erzählt von Übergriffen auf Frauen innerhalb einer mennotischen Kolonie in Bolivien. Für die Neu-Interpretation von Remarque hat es also nicht gereicht. Im Regal steht doch aber noch irgendwo ein...



+++ 3:25 Uhr: Grüße nach Pandora +++

"Avatar: The Way of Water" ist ein Film, der die Frage stellt, wo hört Kunst auf und wann fängt Aquarium an? Beantwortet wird das von Regisseur James Cameron ("Titanic") und natürlich sieht das alles super aus. Gegen die blauen Außerirdischen vom Planeten Pandora hat "Im Westen nichts Neues" in der Kategeorie Beste visuelle Effekte gerade verloren.



Am Sonntag werden die Oscars veriehen. Der Berliner Filmausstatter Bernhard Henrich war selbst schon nominiert. Er erzählt, was für ein "Wahnsinn" das damals in Hollywood war - und welche Chancen er dem deutschen Film "Im Westen nichts Neues" einräumt.

+++ 3:12 Uhr: ...und jetzt auch noch Beste Filmmusik +++

Bedrohliche Streicher, drückende Bläser: Komponist Volker Bertelmann hat die Angst an der Front in Noten gegossen. Er gewinnt den vierten Oscar für "Im Westen nichts Neues". Diese Kategorie war das erste Aufeinandertreffen mit dem großen Favoriten "Everything Everywhere All At Once".



+++ 3:09 Uhr: Oscar Nummer 3 +++

Produktions-Designer Christian Goldbeck und Set-Designerin Ernestine Hipper bekommen einen Oscar für ihre Arbeit am Film "Im Westen nichts Neues". Im Dolby-Theatre in Hollywood werden die Schreie langsam lauter.

+++ 2:44 Uhr: Bester fremdsprachiger Film kommt aus Deutschland +++

Oscar Nummer 2 für "Im Westen nichts Neues ist der Beste Fremdsprachige Film des Jahres. So sieht man das in Hollywood. Zum dritten Mal hat ein Film aus Deutschland diesen Preis gewonnen. Regisseur Edward Berger war sichtlich gerührt.

+++ 2:18 Uhr: Vom Wal übertrumpft +++

Die besten Maskenbilder haben sich in diesem Jahr nicht mit Schmutz und Dreck in Schützengräben aus dem Ersten Weltkrieg beschäftigt, sondern für die enorme physische Verwandlung von Brendan Fraser im Film "The Whale" gesorgt.

+++ 2:05 Uhr: Erster Oscar für "Im Westen nichts Neues" +++

Beste Kamera! Die erste Kategorie des Abends, in der die deutsche Netflix-Produktion einen Preis gewinnen konnte und direkt hat es geklappt. Der britische Kameramann James Friend hat den Preis entgegengenommen. Heike Merker und Linda Eisenhamerová gehen leirder leer aus.



+++ 1:45 Uhr: Doppelschlag für das Multiverse +++

Haben Sie schonmal zu lange in ihre Waschmaschine geschaut und sich dabei gefragt, wie ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie sich für ein Leben als Kung-fu-Meisterin entschieden hätten, statt für ihren Partner? Falls ja, dann wissen Sie, dabei können sich Welten auftun. Ganz grob gesprochen ist das der Inhalt des Films "Everything Everywhere All At Once"; der große Favorit des heutigen Abends. Gleich zwei der wichtigsten Preise hat dieser Film direkt zu Anfang abgeräumt. Bester Nebendarsteller ist Ke Huy Quan, Beste Nebendarstellerin Jamie Lee Curtis.

+++ 0:45 Uhr: Die Spreewaldgürkchen liegen bereit +++

In Los Angeles werden die Oscars verliehen. Zu den Favoriten gehört die Neuverfilmung von "Im Westen nichts Neues". In neun Kategorien geht dieser Film ins Rennen, in so vielen wie nocht kein anderer deutscher Film zuvor. Je ein Preis könnte nach Berlin gehen sowie in den Spree-Neiße-Kreis. Maskenbildnerin Heike Merker und Soundmacher Markus Stemler gehören zu den Nominierten.

Wird es einen Durchmarsch für den Film geben, so wie vor wenigen Wochen bei den Bafta-Preisen in London? Wir sind natürlich nicht parteiisch beim rbb heute Abend, aber alles weniger als neun von neun Oscars und dann kann man schon darüber nachdenken, die Systemfrage bei der "Academy" zu stellen.

Durch die Nacht begleitet Sie hier Oliver Noffke. Ich hoffe, Sie haben sich ausreichend Snacks bereit gelegt. Spreewaldgürkchen gehen ja immer.



