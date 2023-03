Zum ersten Mal hat sich die Musikgruppe Keimzeit für ein ganzes Album von einem Jahrhundertroman inspirieren lassen. Am Montag stellten die Brandenburger "Schon gar nicht Proust" im Tipi am Berliner Kanzleramt vor. Von Corinne Orlowski

Leisegang hat es genau das wohl getan: Er hat das siebenbändige Jahrhundertwerk "Auf der Suche nach der verlorenen Zeit" des französischen Schriftstellers gelesen und daraus ein ganzes Album entwickelt. Als er mit seinem Akustik-Quintett auf die Bühne kommt, dreht er eine große Sanduhr um, die durchweg im Spot steht. Ab jetzt kann man der Zeit beim Verrinnen durchs Stundenglas zusehen. Aber: Akustik? Von wegen. Zwei Gitarren, ein Bass, ein Schlagzeug und eine Geige. Das ist eine Rockband und was für eine sympathische!

Wie ist das, wenn man Geburtstag hat? Da bekommt man gerne mal einen Roman geschenkt. Und die ungelesenen Bücher stapeln sich dann unterm Bett, weil man keine Zeit hat, sie zu lesen oder nach wenigen Seiten einschläft. Keimzeit-Frontsänger Norbert Leisegang rät, dass es - wenn man etwas verschenken will - eigentlich alles sein kann, "außer Marcel Proust".

Wie verbirgt man die Tiefe unter der Oberfläche? Das fragte sich der Dichter Hugo von Hofmannsthal, als er mitten in den politischen Wirren der 1920er Jahre das Libretto für die Komödie "Arabella" schrieb. Eine krude Story? Von Maria Ossowski

Richard Strauss' "Arabella" an der Deutschen Oper

Es gibt ein Proust-ABC, ein Proust-Lexikon, eine Proust-Enzyklopädie. Wer aber keine Zeit verlieren will, um einen Eindruck von diesem 4.000-seitigem Roman zu bekommen, lässt sich einfach von Keimzeit davon erzählen. Sie haben sich Orte, Stimmungen und Figuren aus dem Romanzyklus herausgepickt und erklären, dass "der Vorzug des Lebens auf dem Land der Mangel an Nachteilen" ist, warum sich die Großmutter von Marcel fotografieren lässt, was dem Geiger Charlie Morel auf die Nerven geht und wohin es das Sofa von Tante Leonie verschlägt.

Proust hat eine Hommage an die Beobachtungsgabe geschrieben und das Wesen der Erinnerung erforscht. Die Madeleine im Tee beschwört die Kindheit herauf, die erst in der Erinnerung eine Leuchtkraft bekommt. Das Keimzeit Akustik-Quintett geht mitten rein in den Moment, kreiert lebenskluge Texte und atmosphärische Bilder.