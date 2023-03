Sir Simon Rattle, Pianist und ehemaliger Chefdirigent der Berliner Phiharmoniker, sein ältester Sohn, der Klarinettist Sacha Rattle, der Geiger Guy Braunstein und der Cellist Zvi Plesser kommen im Berliner Pierre-Boulez-Saal für einen besondern Kammermusikabend als Quartett zusammen, sind aber keinesfalls ein festes Ensemble. Eher ein familiär-freundschaftlicher Verbund von Spitzenmusikern, die sich an diesem Mittwochabend in der gemeinsamen Wahlheimat Berlin zum gemeinsamen Musizieren zusammenfinden.

Sacha Rattle, der in Birmingham und an der Berliner Hochschule für Musik "Hanns Eisler" studiert hat, ist beim ersten Stück somit schon im Saal dabei, sein Vater muss sich draußen noch etwas gedulden. Und beim nächsten Stück ist dann auch Sacha Rattle erst einmal nicht mehr dabei, denn Zoltan Kodalys "Duo für Geige und Cello op. 7" steht auf Programm. Mit wunderbaren Kontrasten im mittleren Adagio-Satz, etwa wenn dort tiefe Töne des Cellisten Zvi Plesser mit der hohen Geigenstimme von Guy Braunstein zu äußerst expressiven Klängen zusammenfließen.

Nach der Pause ist es dann aber endlich soweit. Simon Rattle, bis 2018 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, kommt unter größtem Beifall als letzter in den Saal, nickt "seinem" Berliner Publikum freundlich zu und setzt sich an den Flügel, der in der Pause hereingefahren wurde - und gerade noch in den Saal hineinpasst.

Denn wegen des riesigen Andrangs hat man drei zusätzliche Stuhlreihen im normalerweise geräumigen Oval aufgestellt. Das Publikum sitzt dadurch ungewöhnlich nah an den Musikern, was die Spielfreude der vier aber nur beflügelt. Und so klingt der 6. Satz von Olivier Messiaens "Quatuor pour la fin du temps" später fast wie moderner Jazz, den die Musiker mit Spaß an rhythmischer Präzision perfekt präsentieren.