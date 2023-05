Nach vier Monaten Schließung wird die Berlinische Galerie gleich mit drei neuen Ausstellungen wiedereröffnet. Besonders die Schau "When Platitudes become form" von Julius von Bismarck hat es in sich. Von Marie Kaiser

"In einem Museum ist es etwas komplexer als im trauten Heim", so scherzt der Direktor der Berlinischen Galerie, Thomas Köhler, als er erklärt, was genau während der Schließung in den vergangenen vier Monaten passiert ist. Die Halogen-Beleuchtung wurde auf moderne LED-Lampen umgestellt. Dafür musste das komplette "Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur" einmal ausgeräumt werden.

Bei der Wiedereröffnung der Berlinischen Galerie begrüßen uns nun ein Fuchs, ein winziges Rehkitz und ein borstiges Wildschwein als Empfangskomitee. Nicht lebensecht ausgestopft, sondern wie Leichen an einem Tatort liegen sie am Boden in der Ausstellung "Hunted" des Künstlers Nasan Tur, der sich mit dem menschlichen Jagdtrieb auseinandersetzt.

In der Architektur-Ausstellung "Suddenly Wonderful" werden Zukunftsideen für Westberliner Großbauten aus den 1970er Jahren wie das Internationale Congress Centrum oder den Steglitzer "Bierpinsel" durchgespielt. Besonders in sich hat es jedoch die dritte Ausstellung, mit der die Berlinische Galerie wieder eröffnet: "When Platitudes become form" (Wenn Plattitüden Form werden), in der der Künstler Julius von Bismarck unser Verhältnis zu dem was wir als "Natur" bezeichnen, grundlegend in Frage stellt.

Von der Decke der Berlinischen Galerie hängt ein riesiges Herbarium aus Zimmerpflanzen. Exotische Wesen, die uns vertraut sind. Eine Monstera, eine Strelitzienpalme oder eine Zierbanane. "I like the flowers" - "Ich mag die Blumen" so heißt diese Arbeit, für die Julius von Bismarck zurück in die eigene Kindheit gereist ist. "Das Vorbild waren tatsächlich die Blumen, die ich als Kind im Buch gepresst habe. Ich habe mir gedacht, was würde denn passieren, wenn man das mit einem ganzen Baum oder einer Palme macht?".

Über ein Jahr lang hat Julius von Bismarck getüftelt, bis es ihm gelungen ist, die großen Pflanzen zu pressen, ohne dass sie zermatschen, braun werden oder kaputt gehen. "Wir haben die Stämme einen Tag lang gekocht. Sie dann in einer 50-Tonnen-Hydraulikpresse gepresst und sie danach in einem Pressofen bei Hitze noch einmal getrocknet." Um für Stabilität zu sorgen und sie besser aufhängen zu können,wurden die Pflanzen anschließend auf Aluminiumplatten geklebt.