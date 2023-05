Jörg Freitag, 26.05.2023 | 07:52 Uhr

Oh Je . Wenn ich Folklore höre denke ich an Musikantenst6 und ähnliche spießig konservative Dinge.



Wenn ich Karneval der Kulturen höre denke ich an ein politsch geprägten Umzug. Ebenso bei der Christopher Street Day Parade.



Was heute daraus geworden iat ist Kommerz.



Die Love Parade war nie olitia h die haben immr nur so getan. Die wollten Tanzen , Party , politsche Inhalte darauf hatten die keinen Bock.



Die 1990er Jahre Politbewegungen waren weichgespült. Das hat sich erst durch die LG wieder geändert. Diet steht nicht die Party im Vordergrund.



Politsches Handeln von linken ( und was anderes kann z.V. Antirassismus nicht sein ) Bewegungen müssen nichtkommerziell sein um nicht ide eigenen Ansprüche zu verraten.



Die Einpunktbewegungen sind i.d.Regel nur Interessenbewegungen die verschwinden wenn das eigene Ziel erreict ist. Eine grundsätzliche Veränderung ist da nicht angedacht.