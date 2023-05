Straßenfest in Berlin - Karneval der Kulturen zieht nach drei Jahren Pause wieder durch Kreuzberg

Mo 22.05.23 | 16:42 Uhr

Daniela Incoronato Video: rbb|24 | 22.05.2023 | Holger Trzeczak | Bild: Daniela Incoronato

Musik, Tanz und ein bunter Straßenumzug: Zum Karneval der Kulturen werden am Pfingstwochenende Tausende Besucherinnen und Besucher in Berlin-Kreuzberg erwartet. Eine Übersicht zu Ablauf und Sperrungen durch das Straßenfest.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause findet der Karneval der Kulturen in diesem Jahr wieder statt. Gefeiert wird das Straßenfest am Pfingstwochenende rund um den Blücherplatz in Kreuzberg - über mehrere Tage.



Vom 26. bis zum 29. Mai gibt es zahlreiche Vorführungen auf kuratierten Bühnen und in sogenannten Music Corners. Am Sonntag, den 28. Mai gibt es den traditionellen Straßenumzug.

Laut Veranstaltern bieten an allen Tagen zusammen mehrere Tausende Akteure ein breites Programm.



Für den Straßenumzug stehen knapp 50 Gruppen auf der Liste, die vor allem Tanz, Musik und traditionelle Kultur zeigen wollen. Thematisch soll aber auch Umweltprobleme oder den Ukraine-Krieg eingegangen werden. Starten soll der Umzug um 12 Uhr an der Gneisenaustraße/Ecke Zossener Straße. Geplant ist, dass er dann über die Gneisenaustraße und Hasenheide führt und gegen 19 Uhr am Hermannplatz/Ecke Urbanstraße ankommt.

Der Karneval der Kulturen findet zum 25. Mal statt. Das Straßenfest hatte 1996 als kleines Multikulti-Fest von Ausländer-Initiativen begonnen. Die Veranstalter wollen mit dem Karneval der Kulturen nach eigenen Angaben ein Zeichen "für eine offene und pluralistische Gesellschaft" setzen. "Hier kommen Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft und kultureller Bezüge zusammen, um Ihre Leidenschaften, Ideen und Wünsche kreativ auf die Straße zu bringen", heißt es zur Motivation. In den Jahren vor der Pandemie waren jährlich etwa 700.000 Besucher:innen aus aller Welt zum Karneval der Kulturen gekommen.

Rund um den Blücherplatz werden für das Fest zahlreiche Straßen gesperrt und Parkverbote verhängt. Erste Sperrungen erfolgen bereits am Donnerstag, den 25. Mai, davon betroffen sind der Blücherplatz sowie Teile der Blücherstraße, Zossener Straße, Alexandrinenstraße und Brachvogelstraße. Alle Fahrzeuge müssen dort entfernt werden, sonst werden sie kostenpflichtig abgeschleppt. Von weiteren Sperrungen und Parkverboten sind außerdem das Waterloo-Ufer, Teile der Obentrautstraße, Johanniterstraße und Baruther Straße betroffen. Durch die Straßensperrungen wird es bei den Buslinien M19, M41, 140, 248 zu Beeinträchtigungen kommen. Genauere Informationen gibt es seitens der BVG bisher nicht.



Das Gelände rund um den Blücherplatz kann aber mit der U-Bahn erreicht werden. Die Linien U1, U3 und U6 halten an der Station Hallesches Tor. Mit den Linien U6 und U7 kann die Station Mehringdamm zur Anreise benutzt. Zwei Fahrradparkplätze soll es geben - an der Ecke Mehringdamm / Blücherstraße sowie an der Ecke Zossener Straße / Baruther Straße.

Lageplan Straßenfest:

Wie die Veranstalter mitteilten ist die Umzugsstrecke in diesem Jahr aus Kostengründen verkürzt worden. Und auch beim Standort Blücherplatz für das Straßenfest stehen Veränderungen ins Haus: Der Platz wird ab 2025 wegen Baumaßnahmen gesperrt. In der Vergangenheit gab es zudem Beschwerden von Anwohnern. Die Organisatoren hatten gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern nach neuen Konzepten gesucht. In einem Abschlussbericht heißt es, der Karneval solle an einem zentralen Standort in Kreuzberg bleiben und die Zahl der Besucher solle nicht verringert werden. Wichtig sei zudem, dass die Veranstaltung ihren politischen Charakter behält.

Sendung: rbb|24, 22.05.2023, 18:00 Uhr