Mehrmals schon hatten die Scorpions ihren Abschied verkündet und dann doch immer einfach weiter gemacht. Derzeit sind sie wieder auf Tour und spielten am Dienstag in Berlin in der Mercedes Benz Arena. Was aber haben die Scorpions uns noch anzubieten? Von Hendrik Schröder

Sänger Klaus Meine ist ja schon Ende 70, Gitarrist Rudolf Schenker Mitte 70. Zugegeben, bei Klaus Meine merkt man das Alter schon. Ein bisschen wacklig steht er da, bewegt sich kaum, ballt nur ab und an mal die Faust oder zeigt mit dem Finger und etwas glasigen Augen auf irgendwen im Publikum. Seine Ansagen sind teilweise auf Englisch und erst denkt man: Weiß er denn eigentlich, wo sie heute Abend spielen, auf ihrer riesigen Tour? Aber das ist ein bisschen gemein, denn in dem Alter überhaupt noch da zu stehen und "Wind of Change", "Big City Nights", "Rock me like a Hurricane" und wie die Hits alle heißen, zu singen, das ist ja alleine schon eine Leistung.

Das Motto des Abends steht schon auf dem Vorhang, der kurz vor Beginn die Bühne verhüllt: "Are you ready to rock?" steht da. Dem Jubel nach kann man das mit "Ja" beantworten. Die Scorpions selbst sind es definitiv, wie man schon nach ein paar Takten feststellen kann. Und man glaubt es kaum.

Und was Meine an Präsenz fehlt, hauen die anderen locker wieder raus. Gitarrist Rudolf Schenker stürmt schon beim Opener "Gas in the tank" in seiner kunstvoll zerfetzten Jeans auf den Steg, der in den Zuschauerraum ragt. Seine flying V Gitarre um den Hals, die Sonnenbrille auf der Nase, einen ledernen Cowboyhut auf dem Kopf, feuert er alle Rock'n'Roll-Gesten ab, die es gibt: Gitarre recken, im Takt über dem Kopf klatschen, synchron mit dem zweiten Gitarristen Matthias Jabs (auch schon bald 70) die Gitarrenhälse schwingen. Später soll noch Kunstnebel aus Schenkers Gitarre strömen. Na klar.

Der Sound ist nicht sonderlich gut, aber angenehm laut. Wahrscheinlich sähe eine Parodie auf eine alte Rockband genau so aus. Diese ganzen antiquierten Gesten, die Lederwesten, das Faustgerecke und Solo-Gegniedel, die pathetischen Rock Riffs, die inhaltsleeren Ansagen, die Flammen, Monster und Motoren auf den Videowänden. Es ist selbstverständlich sehr einfach, sich über die Scorpions lustig zu machen. Das hat man in Deutschland ja immer schon gemacht. Während die Scorpions in anderen Teilen der Welt Stadien füllten und richtig große Rockstars waren, lachte man hier über die Ledertypen aus Hannover.

Hannover, da werden doch keine Rockstars geboren. Dass die Scorpions internationale mega Hits für die Ewigkeit geschrieben haben, vergisst man dabei leicht. Und wer jetzt auf die Bühne schaut und die alten Herren da, die niemandem mehr etwas beweisen müssen, wie um ihr Leben spielen und rocken sieht, der kann gar nicht anders, als wirklich Respekt zu haben vor so einer Performance.