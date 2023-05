toberg Sonntag, 28.05.2023 | 17:08 Uhr

Recht hat Udo Dahm. Wenn mich ein Popsong nach 30 Sek. nicht mitnimmt, dann ist es kein Lieblingssong von mir. Die Titel in meinen persönlichen Playlisten im Streamingdienst sind alle so. Aber auch nicht alle gleich durch meinen unterschiedlichen Musikgeschmack je nach augenblicklicher Stimmung. Länger als 4 Min ist dabei auch kein Titel. Die meisten Radioversionen sind schon immer um die 3 Min. 30 Sek. lang.

Bei dem Rapgejappel, das man so im Alltag aus den Handyfreisprechquäken oder kleinen Boxen der Jugend im Bus, aufm Gehsteig oder in der Bahn mithören muss, hört sich in der Tat ein Titel wie der andere an.

Nett zu lesen, dass ich voll in die meiste Nutzergruppe falle. Puh… und ich dachte, ich bin wieder Mal die Ausnahme von der Regel. ;-)